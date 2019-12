Eureka Seven Hi Evolution 3 arriverà ufficialmente nel 2021!

Appena qualche giorno fa, a quasi un anno esatto dal debutto nel Sol Levante, Eureka Seven Hi Evolution 2: Anemone è finalmente approdato in Italia, sottotitolato su VVVVID. Anche in patria, finalmente, ci si muove per l'ultima fatica cinematografica legata a uno dei franchise più speciali degli ultimi 15 anni.

L'originale serie animata, curata da Studio Bones, azienda celebre per la trasposizione televisiva di My Hero Academia, grazie a più di 50 episodi è riuscita a creare un'atmosfera incredibile, proponendo una storia a tratti simile a Neon Genesis Evangelion, ma allo stesso tempo originale e affascinante. La trilogia, annunciata nel 2017, ha dato la possibilità al regista Tomoki Kyoda e allo sceneggiatore Dai Sato di rimettere mano a un franchise estremamente importante dopo il mancato successo di Eureka Seven AO.

Il terzo e ultimo lungometraggio di Eureka Seven Hi Evolution, dunque, approderà nei cinema nipponici nel 2021. Previsto inizialmente al debutto quest'anno, non si hanno motivazioni circa la curiosa scelta di rinviare la pellicola dopo il 2020, ma la causa potrebbe rivolgersi al mancato successo del secondo film.

Vi ricordiamo, infine, che anche la terza parte della trilogia arriverà in Italia grazie a Dynit, seppur è lecito aspettarsi un ritardo consistente rispetto alla data di uscita ufficiale in Giappone. E voi, invece, che aspettative avete per l'ultimo film di questa nuova versione cinematografica? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.