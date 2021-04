Eureka Seven: Hi Evolution 3: azione ed animazioni al top nel nuovo trailer del film

Da ormai diversi anni uno dei franchise storici di Studio BONES, lo stesso dietro all’anime di My Hero Academia, è tornato alla ribalta con una trilogia cinematografica intitolata Eureka Seven: Hi Evolution. Il progetto, che ancora oggi è difficile collocare all’interno della storia originale, si appresta tuttavia a concludersi col terzo film.

Già in occasione del primo teaser trailer di Eureka Seven Hi Evolution 3, BONES aveva mostrato i muscoli dello staff con una produzione dal comparto tecnico elevato. Il terzo lungometraggio, che dovrebbe rispondere alle numerose domande rimaste in sospeso, sembra essere stato rinviato nuovamente dal momento che l’uscita iniziale era prevista per l’estate 2021. Ad ogni modo l’attesa non sarà poi così lunga in quanto il team ha rimandato l’appuntamento con i cinema giapponesi alla stagione autunnale.

Ricordiamo che, come i primi due film, anche il terzo arriverà in Italia grazie a Dynit che ha acquistato i diritti della trilogia già qualche anno fa, anche se difficilmente lo vedremo da noi prima del 2022 inoltrato. In calce alla notizia potete comunque dare un’occhiata al nuovo trailer ufficiale che promette animazioni al top, esplosioni appariscenti e combattimenti dinamici.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo trailer, siete curiosi di conoscere dove andrà a parare la storia con questa terza ed ultima parte? Fatecelo sapere con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.