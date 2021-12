Eureka Seven: Hi Evolution 3, un comparto tecnico da brividi nell'ultimo trailer di BONES

Lo Studio BONES è ormai una delle compagnie più note quando si parla di animazione giapponese. L'azienda, infatti, ha dato vita ad adattamenti visivamente straordinari quali l'anime di My Hero Academia, Noragami e Mob Pyscho 100, solo per citarne alcuni. Attualmente lo studio ha da poco rilasciato al cinema Eureka Seven: Hi Evolution 3.

Se da una parte BONES ha finalmente annunciato la nuova stagione di Mob Pyscho 100, dall'altra il futuro di Noragami è ancora avvolto nel mistero nonostante la popolarità della serie in Giappone e in Occidente. Ad ogni modo, la compagnia è obliterata di progetti che finalmente stanno vedendo la luce dopo anni di produzione come il recente approdo su Netflix di Super Ladri.

L'ultimo titolo dello studio che ha compiuto il suo debutto è tuttavia un lungometraggio, il terzo della trilogia di Eureka Seven: Hi Evolution. Nonostante i precedenti film non abbiano stupito sul fronte narrativo, lo staff sembra aver voluto dare il tutto per tutto sul fronte tecnico con una pellicola che si preannuncia a dir poco clamorosa a livello visivo. Il nuovo trailer, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia con il sottofondo musicale di "The Strength in Life" di Hiroshi Watanabe, mostra infatti tutti i muscoli di una produzione che vuole concludere nel migliore dei modi una saga iconica dello Studio BONES.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.