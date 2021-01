Eureka Seven: Hi Evolution 3 ha finalmente una data d'uscita: ecco la nuova key visual

Eureka Seven è un'opera che ha solide radici qui in Italia, uno di quei anime che ha caratterizzato la generazione Anime Night su MTV. Da qualche tempo a questa parte Studio BONES (My Hero Academia) è tornata a lavorare al franchise con una nuova trilogia di film, l'ultimo dei quali atteso durante il corso di quest'anno.

Attualmente i primi due film di Eureka Seven: HI Evolution sono reperibili so VVVVID e anche il terzo dovrebbe arrivare sul portale nostrano qualche mese dopo il debutto in Giappone. Il regista Tomoki Kyoda, affiancato nuovamente dal character designer Kenichi Yoshida e dallo sceneggiatore Dai Sato ha così ideato una trilogia di film il cui ruolo appare ancora incerto. L'opera è stata certificata come reboot tuttavia la seconda parte ha reso canoniche tutte le differenti sfumature del franchise, dall'anime al videogame.

Nelle scorse ore, inoltre, gli insider hanno finalmente svelato la nuova key visual di Eureka Seven Hi Evolution 3, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che è accompagnata dalla data d'uscita fissata all'estate del 2021 presso i cinema giapponesi. Sempre in fondo alla pagina sono disponibile alcune prime immagini del lungometraggio, probabilmente appartenenti ad un trailer che vedremo nelle prossime ore.

E voi, invece, che aspettative avete per il film conclusivo della trilogia di Eureka Seven: Hi Evolution? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.