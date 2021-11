Eureka Seven: Hi Evolution 3, esplosioni e animazioni al top nel nuovo trailer

Quando venne annunciato Eureka Seven: Hi Evolution la community rispose con entusiasmo al progetto cinematografico che riportava in auge e sul grande schermo una serie molto apprezzata in tutto il mondo tant'è che anche nel nostro Paese l'anime di oltre 50 episodi è arrivato doppiato.

I primi due film di Eureka Seven: Hi Evolution sono già arrivati sottotitolati in italiano su VVVVID nella formula latecast, ovvero un paio di mesi dopo l'uscita ufficiale. Il terzo lungometraggio, invece, è previsto al debutto in Giappone il prossimo 26 novembre, ovvero tra una settimana, e le aspettative per una degna conclusione della trilogia sono alle stelle dal momento che il progetto attualmente non ha riscosso il successo sperato in termini di apprezzamento.

Ad ogni modo, nelle scorse ore lo Studio BONES (My Hero Academia, Mob Psycho 100) ha finalmente svelato l'ultimo trailer di Eureka Seven: Hi Evolution 3, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra tutti i muscoli della produzione tra tanta azione, animazioni al top e tanto character acting.

In Italia dovremo comunque attendere ancora diversi mesi per poter vedere il film, tuttavia vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.