Eureka Seven: Hi Evolution 3 si mostra in un primo teaser trailer

Dopo il debutto di Eureka Seven Hi Evolution 2 in Italia, accolto da una fredda attenzione da parte dei fan, l'iconico franchise frutto della mente di Tomoki Kyoda si appresta a tornare nell'ultima pellicola che chiuderà finalmente la trilogia cinematografica.

A inizio dicembre, Studio Bones ha confermato che Eureka Seven Hi Evolution 3 debutterà in Giappone nel 2021, dilatando la produzione di un ulteriore anno di ritardo. Con la trilogia confermata anche nel nostro Paese, è strettamente probabile che l'ultimo lungometraggio raggiungerà l'Italia con una formula "latecast", e dunque non prima del 2022.

Ad ogni modo, in occasione di un evento dedicato ad Eureka Seven, il regista Kyoda ha finalmente mostrato al pubblico il primo teaser della pellicola, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Nonostante l'alone di mistero che copre l'intera produzione cinematografica, l'enorme mecha che scorrazza nel cielo pare essere, secondo alcune speculazioni, una terza versione del Nirvash.

Tuttavia, la nuova versione cinematografica, fino ad ora, è stata segnata da numerose perplessità in merito alla sceneggiatura, con la narrazione non sempre accessibile e spesso confusionaria. Nella speranza che l'ultimo film chiuda nel migliore dei modi la trilogia, vi rimandiamo al primo trailer in questione.

E voi, invece, che aspettative avete per quest'ultima pellicola?