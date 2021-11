Eureka Seven: Hi Evolution 3, svelata la durata dell'ultimo film della trilogia

Eureka Seven: Hi Evolution è un progetto con l’arduo compito di rivitalizzare un franchise molto noto in Giappone grazie ad una serie televisiva che nel 2006 ottenne un discreto successo tanto da garantire alla saga un primo film e in seguito un sequel dell’anime.

Tuttavia, le informazioni su Eureka Seven: Hi Evolution 3 sono uscite col contagocce e l’intera trilogia è stata caratterizzata da ritardi e da lungometraggi che non hanno del tutto convinto i fan a causa di una confusione narrativa fin troppo marcata. Ecco perché i fan ripongono moltissime aspettative nei confronti di quest’ultima pellicola nella speranza che vada a rispondere a tutti i quesiti rimasti in sospeso.

Ad ogni modo, l’attesa per il debutto di Hi Evolution 3 dovrebbe terminare al breve dal momento che l’uscita al cinema è attesa in patria il prossimo 26 novembre. Nelle scorse ore, inoltre, sono trapelati alcuni dettagli del film come la durata della pellicola che dovrebbe attestarsi a poco meno di due ore (esattamente 1 ora e 56 minuti). Sarà dunque il lungometraggio più longevo dei tre con i suoi 23 minuti in più rispetto al primo e 16 rispetto al secondo.

E voi, invece, cosa vi aspettate da Eureka Seven: Hi Evolution 3? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Cogliamo l’occasione, in chiusura, per ricordarvi che anche quest’ultima parte arriverà prossimamente sottotitolato in italiano grazie a Dynit.