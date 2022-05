Eureka Seven: Hi Evolution 3, un nuovo trailer riassume la trilogia di Studio BONES

Il progetto Eureka Seven: Hi Evolution era nato con lo scopo di riportare in auge un franchise molto caro a Studio BONES. La trilogia diretta da Tomoki Kyoda, tuttavia, non sembra aver assunto gli effetti sperati, complice anche una narrazione alle volte troppo complessa e poco lineare.

A rendere decisamente accattivanti i tre film, tuttavia, ci hanno pensato le animazioni all'avanguardia di BONES (My Hero Academia, Mob Psycho 100), visivamente spettacolari e ricche di effetti particellari. L'ultima parte della trilogia ha già compiuto il suo debutto in Giappone, concludendo di fatto il ritorno di Eureka, Renton ed Anemone sul grande schermo e, a breve, è previsto l'approdo in patria dell'edizione home video.

Per l'occasione, dunque, la produzione ha rilasciato un nuovo lungo trailer dalla durata di quasi 4 minuti, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, in cui il regista ha selezionato alcuni dei momenti salienti della trilogia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi, inoltre, che quest'ultima parte è attesa anche in Italia dal momento che Dynit, anni fa, annunciò l'acquisizione dei diritti di tutte e tre le pellicole.

E voi, invece, state ancora aspettando l'arrivo nel Bel Paese dell'ultimo film di Eureka Seven Hi Evolution? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.