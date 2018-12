Eureka Seven: Hi-Evolution, il nuovo video include uno dei brani del secondo film

Il sito ufficiale nipponico della trilogia cinematografica di Eureka Seven: Hi - Evolution ha recentemente diffuso in rete un video che permette di ascoltare "Ballet Mécanique”, ossia il brano cantato da Etsuko Yakushimaru e prodotto da Yoshinori Sunahara.

Ascoltabile attraverso il video eseguibile chiosa all’articolo, il suddetto brano è stato utilizzato durante la spettacolare battaglia inclusa in Anemone: Eureka Seven: Hi - Evolution (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution), ossia la seconda pellicola della trilogia. Come i fan più attenti avranno già notato, il titolo del brano proviene dal titolo del 48° episodio della serie originale di Eureka Seven.

Per la prima volta nel franchise di Eureka Seven, il suddetto film è ambientato nella città di Tokyo e risulta interamente incentrato sull’affascinante figura di Anemone, una fanciulla che ha perso il padre in battaglia ben sette anni prima dei fatti raccontati nella serie originale del brand. Ormai cresciuta, Anemone è oggi l’ultima speranza dell’umanità contro la settima “Eureka”.

Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale, come sempre ricca di dettagli sulla trama della recente pellicola.

“I giorni in cui eravamo giovani.

Il padre lasciò Anemone per prendere parte a una battaglia da cui non tornò. I rimpianti rimasero sepolti nelle profondità del piccolo petto di Anemone. Il giocattolo peluche, Gulliver, e il portiere AI Dominic erano al suo fianco.



Erano passati sette anni e Anemone scese sullo stesso campo di battaglia dove cadde suo padre, a Tokyo. Anemone era la chiave della strategia eseguita dall’unità sperimentale Acid, la quale combatteva contro il nemico del genere umano: la Settima Eureka - Eureka Seven. Gli umani, che venivano cacciati dall’Eureka Seven, non avevano altra scelta se non quella di riporre tutte le loro speranze in Anemone. E così, Anemone si tuffò nell’Eureka Seven.



Le era stata affidata la speranza del genere umano. Quindi Anemone inviò questo spirito all’Eureka Seven. Al suo interno Incontrò un giovane uomo chiamato Dominic e una ragazza coi capelli blu, Eureka. Cosa significava questo incontro? Per non parlare della comparsa e successiva scomparsa del ragazzo chiamato Renton…"