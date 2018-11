Eureka Seven: Hi-Evolution, spunta in rete un nuovo video promozionale del secondo film

Attraverso il sito ufficiale della trilogia cinematografica di Eureka Seven: Hi - Evolution è stato recentemente rilasciato un nuovo video musicale dedicato ad Anemone, ossia la seconda attesissima pellicola del progetto.

Pubblicato durante la giornata di ieri e visionabile in chiosa all’articolo, il filmato in questione ci permette di ammirare la canzone intitolata "There's No Ending" ed eseguita da Ruann, una studentessa che con questo travolgente brano ha recentemente dato inizio alla propria carriera nel mondo della musica.



Intitolato Anemone: Eureka Seven: Hi - Evolution (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution), il lungometraggio d’animazione esordirà il prossimo sabato nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone, per poi approdare in Nord America nel corso del 2019.

Stando a quanto annunciato dallo staff, il personaggio di Dewey Novak sarà doppiato stavolta da Keiji Fujiwara (Shirō Fujimoto in Blue Exorcist, Maes Hughes in Fullmetal Alchemist), il quale rimpiazzerà il compianto Kouji Tsujitani (Miroku in InuYasha), venuto appunto a mancare lo scorso ottobre.

Per la prima volta nel franchise di Eureka Seven, la storia della pellicola sarà ambientata nella città di Tokyo. Protagonista indiscussa della pellicola sarà la meravigliosa Anemone, una fanciulla che ha perso suo padre ben sette anni prima dei fatti raccontati nel lungometraggio; rimasta sola col proprio pupazzo Gulliver, Anemone è oggi la chiave della strategia adottata dalla cosiddetta unità sperimentale “Acid” nella lotta contro la settima Eureka, un nemico dell’umanità che pare abbia ucciso 2.6 miliardi di persone. A ragion veduta e ormai al limite, l’umanità intera ha affidato tutte le proprie speranza alla bella Anemone.

Lo staff della pellicola è rimasto grossomodo lo stesso del primo lungometraggio della trilogia, con le sole aggiunte di Takuhito Kusanagi e Fumihiro Katagai nei panni di designer. Shigeru Fujita e Ayumi Kurashima si occuperanno ancora una volta delle animazione dei personaggi, mentre Kenta Yokoya si occuperà delle animazione dei mecha. È stato annunciato che nel film apparirà persino il “Nirvash X”, di cui Shoji Kawamori (Macross, Last Hope) ha progettato una nuova versione.



Vi ricordiamo che il primo film della trilogia ha esordito nel 2017 ed è già disponibile in Italia su VVVID. Il terzo e conclusivo lungometraggio verrà invece rilasciato nel corso dell'anno venturo. Ambientata dieci anni dopo la suddetta trilogia, la serie d'animazione di Eureka Seven è stata pubblicata in Italia da Dynit, che solo qualche anno fa ce ne ha proposto l'edizione home video.



E voi, siete ansiosi di poter finalmente vedere la pellicola dedicata al passato di Anemone?