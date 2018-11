Eureka Seven: Hi-Evolution, svelati sei nuovi personaggi provenienti dal secondo film

Approdato soltanto lo scorso 10 novembre nelle sale cinematografiche nipponiche, Anemone: Koukyoushihen Eureka Seven sta già scalando la classifica dei lungometraggi più visti durante la corrente stagione. La produzione, intanto, ha rilasciato in rete una nuova illustrazione che ci permette di ammirare sei personaggi inediti...

Visionabile in calce all’articolo, immagine incriminata immortala infatti le ragazze denominate “Super 6”, ossia le fanciulle che si sono tuffate nell’Eureka Seven prima di Anemone, l’indiscussa protagonista della secondo film di Eureka Seven: Hi-Evolution. Utilizzando un ‘Dive System’ che avrebbe dovuto competere contro l’Eureka Seven, le sei ragazze hanno tentato la disperata impresa, ma non sono mai tornate.

A quanto pare i loro nomi ufficiali - salvo errori di traslitterazione - dovrebbero essere Red Tsu, Extra, Sueno La Tino, Killer Pomato, Chime e La La Land. In attesa di conferme ufficiali, non trovate anche voi che siano piuttosto graziose?

Di seguito vi proponiamo infine una breve descrizione della trama di Anemone: Koukyoushihen Eureka Seven, augurandoci che il secondo film della trilogia approdi quanto prima anche nel nostro paese.

“I giorni in cui eravamo giovani.

Il padre lasciò Anemone per prendere parte a una battaglia da cui non tornò. I rimpianti rimasero sepolti nelle profondità del piccolo petto di Anemone. Il giocattolo peluche, Gulliver, e il portiere AI Dominic erano al suo fianco.



Erano passati sette anni e Anemone scese sullo stesso campo di battaglia dove cadde suo padre, a Tokyo. Anemone era la chiave della strategia eseguita dall’unità sperimentale Acid, la quale combatteva contro il nemico del genere umano: la Settima Eureka - Eureka Seven. Gli umani, che venivano cacciati dall’Eureka Seven, non avevano altra scelta se non quella di riporre tutte le loro speranze in Anemone. E così, Anemone si tuffò nell’Eureka Seven.



Le era stata affidata la speranza del genere umano. Quindi Anemone inviò questo spirito all’Eureka Seven. Al suo interno Incontrò un giovane uomo chiamato Dominic e una ragazza coi capelli blu, Eureka. Cosa significava questo incontro? Per non parlare della comparsa e successiva scomparsa del ragazzo chiamato Renton…"