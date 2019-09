Eureka Seven, svelati alcuni interessanti retroscena sulla bellissima serie animata!

Lo studio Bones, famoso recentemente per l'adattamento animato di My Hero Academia, è una delle aziende di animazione più famose in Giappone, grazie al loro indiscutibile lavoro di qualità che ha creato nel tempo una popolarità indiscutibile. Tra i progetti che hanno costruito questa fama, Eureka Seven merita una menzione d'onore.

Il piccolo capolavoro di Tomoki Kyoda è un progetto che merita molte attenzioni, non soltanto perché protagonista di una storia mozzafiato, di una profonda crescita dei personaggi principali, ma anche per via della particolare introspezione psicologica che ripercorre quel filone anticipato molti anni prima da Neon Genesis Evangelion. Potete trovare, inoltre, un First Look di Eureka Seven nel nostro sito, per scoprire se il genere possa fare proprio per i vostri gusti, nonostante il tema action renda appetibile a tutti la sua trama a tratti semplice e banale.

In Italia i diritti sono tra le mani di Dynit, che ha recentemente acquisito le licenze per la trilogia di Eureka Seven: Hi Evolution, di cui siamo tuttora in attesa di scoprire la seconda pellicola. In ogni caso, nella giornata di ieri, probabilmente al Crunchyroll EXPO seppur non confermato, ha preso luogo uno show dedicato all'iconico titolo in cui sono stati rivelati curiosi aneddoti. La serie di 50 episodi, infatti, doveva inizialmente seguire la penna di Kazuhiko Shimamoto, famoso sceneggiatore, per poi passare alla cura di Dai Sato (Cowboy Bebop). Il titolo originale di E7 era "Yurika", cambiato più avanti poiché la traduzione letterale del nome significava "calamaro". Infine, viene rivelato che a causa di problemi di copyright il regista aggiunse la dicitura "seven" per via del suo orario di debutto, ovvero alle 7 di mattina.

Aneddoti interessanti, soprattutto per i grandi appassionati del franchise, gioiellino di animazione che consigliamo caldamente di recuperare. E voi, invece, vi aspettavate questi simpatici aneddoti? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto!