Eustass Kid parla di uno scontro incredibile nell'ultimo episodio di ONE PIECE

Gli ultimi episodi di ONE PIECE stanno lentamente ponendo le basi per gli eventi che andranno a concludere il secondo atto dell'arco narrativo del Paese di Wa. Una delle scene più sorprendente è stato vedere Luffy imprigionato con un altro membro appartenente alla Peggiore Generazione: Eustass Kid.

Naturalmente non ci è voluto molto prima che la fiamma della rivalità tra i due si riaccendesse. Anche Kid si è recato a Wano con obiettivi precisi, e si è ritrovato nella stessa situazione di Cappello di Paglia dopo aver fatto i suoi stessi errori.

Eustass Kid ha mostrato i suoi poteri in diverse occasioni, sin dalla sua prima apparizione sull'Arcipelago Sabaody, e venendo considerato nel mondo creato da Oda come uno dei giovani pirati più pericolosi, molti fan hanno cominciato a vedere in lui un vero rivale per Luffy, in quanto potrebbe sottrargli il titolo di Re dei Pirati.

Nell'ultimo episodio della serie, il 193, siamo venuti a conoscenza di come Kid abbia perso il suo braccio sinistro e quindi del perché abbia dovuto sostituirlo. Inizialmente è stato Caribou a raccontare a Luffy il viaggio di Kid, e di come quest'ultimo, entrato in conflitto con Big Mom, abbia perso il braccio durante lo scontro con l'imperatrice.

Tuttavia successivamente è intervenuto lo stesso Kid a smentire quanto raccontato. È vero che ha incontrato i generali della flotta di Big Mom, dopo essersi recato a Whole Cake Island per trovare un oggetto misterioso, ma la perdita del braccio è avvenuta prima di tutto questo, in seguito ad uno scontro con Shanks il Rosso, un altro imperatore.