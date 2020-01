Eustass Kid è il vero rivale di Monkey D. Rufy in One Piece? Parola all'ultimo episodio

La maggior parte degli Shonen più classici hanno tra loro un punto in comune: le rivalità. È molto facile trovare nelle serie per ragazzi due personaggi, che possono essere principali o secondari, considerarsi rivali a tal punto da spingerli a migliorarsi per superarsi a vicenda. Questo è qualcosa di insito nel sistema giapponese.

Proprio come gli antichi romani, anche nel paese del Sol Levante la rivalità non è qualcosa da demonizzare, ma al contrario aiuta le persone a migliorarsi. Basti pensare al sistema scolastico giapponese in cui vengono stilate classifiche tra gli alunni proprio per spingerli a fare sempre meglio. Perciò questo è un elemento molto presente negli Shonen. E per quanto riguarda One Piece?

Se ci pensiamo bene, per gran parte della storia, il protagonista, Rufy, non ha mai un rivale degno di questo nome come un Sasuke può esserlo per Naruto o un Bakugo può esserlo per Deku. Questo fin quando non incontra con un pirata della Nuova Generazione come lui: il capitano Eustass Kid. Tra loro nasce una rivalità molto forte e possiamo accorgercene benissimo dall'ultimo episodio dell'anime di One Piece mandato in onda.

Se lo avete visto, allora sapete come Rufy, battuto da Kaido sia stano imprigionato nel carcere di massima sicurezza di Udon. Proprio in un luogo come questo, il nostro protagonista incontra lui, il suo rivale Kid. E non solo è lì, prigioniero anch'egli, ma occupa pure la cella di fianco alla sua. Fin da subito tra i due scatta una vera e propria competizione per la sopravvivenza. A Udon i prigionieri non solo hanno i poteri dei frutti smorzati, ma sono costretti a lavorare senza sosta portando massi pesantissimi, il tutto potendo consumare un solo razione di cibo ogni 5 massi portati.

È proprio qui che si posiziona il fulcro della loro rivalità. Infatti si vede Rufy venir derubato da Kid ogni qual volta riesce a raggiungere il tanto agognato cibo e viceversa. E per quanto in un primo momento si possa pensare che la presenza di un pirata come Kid sia solo un fardello in più per il protagonista, in realtà questa rivalità potrà aiutare entrambi a tenere duro in un posto ostile come la prigione di Udon.

E voi cosa ne pensate del rapporto che c'è tra Kid e Rufy?

