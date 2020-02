L'EVA 01 di Neon Genesis Evangelion si scatena in un action figure da oltre 1200 euro

Con la fine del Wonder Festival in Giappone, ogni franchise non poteva mancare di arricchirsi di nuovi oggetti a tema. Neon Genesis Evangelion, ovviamente, fa parte di quel parco titoli che si è munito di un nuovo merchandising, a cominciare da modellini in scala proposti a un prezzo a dir poco esorbitante.

Le action figure di Evangelion, ma più in generale l'oggettistica a tema del capolavoro di Hideaki Anno, vanno fortemente a ruba grazie alla popolarità di questa serie storica nel suolo nazionale. Ad ogni modo, l'ultima statuetta realizzata dallo studio Art Master 3D viene proposta al pubblico ad un prezzo eccessivamente alto.

Il modellino in questione, alto ben 88 centimetri, è realizzato in poli-resina ed componibile tramite magneti di alta fattura. Dalle foto allegate in calce alla notizia, inoltre, è possibile notare l'attenzione ai dettagli dell'unità Evangelion 01, ritratto nella modalità "Berserker" dopo aver ridotto a poltiglia l'Angelo Sachiel nel primo scontro sul campo di Shinji. La figure in questione, scolpita da Shinobu Matsumura, è già preordinabile sul sito ufficiale alla cifra monstre di 1263 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione, e verrà distribuita a partire dal mese di giugno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata ai FUNKO POP ufficiali di Neon Genesis Evangelion.