EVA-01, di Neon Genesis Evangelion, in una splendida figure in metallo della Bandai

Neon Genesis Evangelion rimane senz'altro uno dei più grandi classici dell'animazione giapponese. Sebbene sia finito ormai da molti anni, i vecchi fan non smettono mai di riguardarlo, e anche le nuove leve che si approcciano a questo mondo di colori e immagini, ritornano ai vecchi classici e sull'opera scritta da Yoshiyuki Sadamoto.

Perciò la notizia che stiamo per darvi renderà felici moltissimi fan, sia della vecchia che della nuova guardia. Infatti, dopo la notizia secondo la quale sarebbero stati realizzati nuovi Funko Pop su Neon Genesis Evangelion, adesso è giunta una nuovissima novita. Sembrerebbe che la Bandai, in collaborazione con il designer originale dell'anime, Ikuto Yamashita, stia per portare sul mercato tra febbraio e aprile di questo 2020, una figure in metallo di EVA-01 super accessoriata e dal design davvero sublime, come si può vedere dalla gallery riportata in calce a questo articolo.

Bandai ha annunciato che la statuetta avrà un prezzo di 280$, che corrispondo all'incirca a 251 dei nostri euro. Anche se ancora non è disponibile sul mercato, su internet si trovano già aperti i preordini. E se sei un collezionista, allora affrettati perché sicuramente non vorrai farti scappare un gioiellino come questo, in cui Bandai ha curato anche i più piccoli dettagli plasmando la struttura di EVA-01 con grandissima cura in ogni parte della sua struttura, oltre a munirlo di moltissimi accessori da assemblare a proprio piacimento.

E tu cosa ne pensi? Ti piace la figure, frutto della collaborazione tra Bandai e il disegnatore Ikuto Yamashita? Scrivilo nei commenti qui sotto.

