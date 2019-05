L'EVA 01 si scontra con Godzilla nella nuova attrazione 4D degli USJ!

L'intramontabile successo di Neon Genesis Evangelion, una delle opere più importanti per quanto riguarda l'animazione giapponese, continua anche dopo ventitré anni dalla sua conclusione. A breve la serie sarà disponibile a livello mondiale su Netflix, mentre gli Universal Studios Japan hanno annunciato un'attrazione decisamente particolare.

Ebbene si, se avete visto l'immagine di copertina potrete già immaginare di cosa si tratta. Gli Universal Studios Japan, che per chi non lo sapesse si trattano si un parco divertimenti con giostre e spettacoli basati sui mondi del cinema Hollywoodiano e d'animazione, ha annunciato l'arrivo di una nuova attrazione in Real 4D, che vedrà l'unità da combattimento EVA 01 scontrarsi con il preistorico mostro marino Godzilla.

Lo spettacolo vedrà una storia originale in cui i visitatori del parco saliranno a bordo di uno speciale velivolo da osservazione Glaux VIP e assumeranno il ruolo di ispettori governativi durante un tour di Shin-Osaka-3, quando Godzilla apparirà improvvisamente. Per fermare la furia di questa nuova misteriosa minaccia, i piloti Evangelion Shinji, Rei e Asuka, saliranno a bordo degli EVA e si dirigeranno verso la battaglia.

Godzilla vs Evangelion The Real 4-D sarà presente negli Universal Studios Japan dal 31 maggio al 25 agosto e naturalmente, saranno presenti anche una selezione di articoli esclusivi come contenitori per popcorn, tazze e biscotti ad edizione limitata.

Di recente, l'opera di Hideaki Anno, è stata vittima di una vicenda alquanto bizzarra, che ha visto un rapinatore irrompere in una casa con un cosplay di Neon Genesis Evangelion.