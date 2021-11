Evangelion 3.0 + 1.0, gli animatori hanno lavorato un anno per una singola scena

Da ormai qualche mese si è definitivamente conclusa la telenovela legata ad Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film della tetralogia dei Rebuild che si è fatto attendere per diversi anni. Ovviamente la pellicola non si è fatta mancare numerosi aneddoti e curiosità, alcune delle quali inerenti anche alla fase di produzione.

Il capolavoro di Hideaki Anno, che potete recuperare nella nostra recensione di Evangelion 3.0 + 1.0, ha concluso un calvario durato troppi anni di attesa. Studio Khara ha richiamato i migliori animatori per realizzare un film all'altezza delle aspettative, un comparto tecnico che ha infine soddisfatto davvero l'enorme community legata a NGE.

Un recensore giapponese, un certo Typer-R, ha recentemente condiviso un retroscena della produzione di una scena particolare, quella in cui Asuka costringe Shinji a ingerire del cibo. Ovviamente le informazioni hanno in seguito trovato una conferma anche nell'ottavo numero del magazine CG World. Il recensore spiega: "La scena in cui Asuka costringe Shinji a mangiare in "Evangelion: 3.0 + 1.0" ha una composizione spaventosa per qualsiasi intenditore. Non solo lo schermo si muove con il movimento della telecamera, ma anche la prospettiva dello sfondo cambia per adattarsi al movimento, rendendo la composizione incredibilmente complessa. Ci è voluto circa un anno per completare solo questa sequenza."

Dopodiché continua: "Sembra che ci siano parecchi commenti di utenti che chiedono: 'Quindi non era animazione CG?' Vi dirò dirò di più: gli sfondi sono stati realizzati in animazione 3DCG e sono state posizionate le texture di materiali artistici. I movimenti di Asuka sono stati convertiti in dati di motion capture e il resto è stato fatto interamente a mano dagli animatori."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa scena che potete recuperare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.