Evangelion 3.0+1.0: Anno colpisce ancora, incassati più di 90 milioni di dollari

Evangelion 3.0+1.0 pellicola conclusiva della tetralogia Rebuild of Evangelion, è entrata rapidamente tra 10 pellicole anime più remunerative di sempre, e stando ai dati raccolti e pubblicati di recente, sembrerebbe che l’ultima avventura di Shinji abbia superato anche un altro impressionante record.

L’opera creata da Hideaki Anno nel 1995 rappresenta un unicum nella storia degli anime, considerate le numerose raccolte, film, modifiche fatte nel corso degli anni da parte dello stesso autore. L’attenzione ai dettagli, all'approfondimento di temi ed eventi, e all’espansione del vasto e ricco universo in cui agiscono i protagonisti, piloti degli EVA , ha fatto crescere il numero di appassionati nel corso degli anni.

Questo incredibile seguito è stato reso ancor più evidente dalle ultime cifre rivelate riguardo gli effettivi incassi della pellicola. Come specificato nel post di @somuskodasai presente in fondo alla pagina, Evangelion 3.0+1.0 avrebbe infatti superato i 10mila milioni di yen al botteghino, pari a 90.78 milioni di dollari e 76.43 milioni di euro. Introiti astronomici per il film realizzato dallo Studio Khara, apprezzato per la qualità delle animazioni.

Ricordiamo che in Italia il film sarà disponibile su Prime Video a partire dal 13 agosto, e vi lasciamo ai dettagli su una mostra dedicata alla carriera di Hideaki Anno.