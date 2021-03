Evangelion 3.0 + 1.0, annunciato il documentario: racconterà i quattro anni di produzione

Evangelion 3.0 + 1.0 è finalmente disponibile in Giappone, e come prevedibile ha già iniziato a infrangere i primi record. In occasione dell'uscita del film, l'emittente tv giapponese NHK trasmetterà un documentario di 75 minuti in cui saranno raccontati gli ultimi quattro anni di produzione, con interviste esclusive al regista Hideaki Anno.

Il documentario sarà trasmesso in chiaro il 22 marzo 2021, e potrebbe essere portato in occidente nel prossimo futuro. La società che ha girato il corto ha annunciato che saranno raccontate le fasi salienti dello sviluppo e che, oltre al regista, saranno presenti anche la moglie Moyoco Anno, il produttore di Studio Ghibli Toshio Suzuki, il braccio destro di Anno Kazuya Tsurumaki, l'aiuto regista di Shin Ultraman e Shin Godzilla Shinji Higuchi e la leggenda vivente Hayao Miyazaki.

Come molti di voi sapranno, l'uscita dell'ultimo capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion era inizialmente prevista per il 2014, salvo poi essere spostata al 2015 ed essere definitivamente messa in pausa per problemi personali del regista. L'emergenza sanitaria non ha aiutato la produzione, ma fortunatamente il lungometraggio è arrivato nelle sale, e le prime recensioni sono quantomeno entusiastiche.

In attesa della trasmissione in Italia vi ricordiamo che Evangelion 3.0 + 1.0 durerà la bellezza di 155 minuti, cifra che lo rende il film più longevo della saga. La proiezione nelle sale italiane per il momento è improbabile, ma è sempre possibile l'arrivo in streaming.