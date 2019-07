Evangelion 3.0+1.0: ecco l'anteprima dei primi dieci minuti del film

Dopo la diffusione del bellissimo poster promozionale di Evangelion 3.0+1.0, i fan dell'opera potranno gustare e analizzare l'anteprima mostrata al Japan Expo di Parigi con il video che troverete in calce alla notizia.

Dopo la serie di polemiche sul doppiaggio della prima serie, recentemente entrata a far parte del catalogo Netflix, si torna a parlare dei pregi di un'opera che ha cambiato per sempre il panorama dell'animazione giapponese.

L'attesissimo film facente parte della serie Rebuild of Evangelion uscirà nelle sale nel corso del 2020, ma gli appassionati della saga scritta dalla penna di Hideaki Anno hanno finalmente la possibilità di vedere una breve sequenza del film.

La cattiva notizia è che essendo stato trasmesso in occasione di un evento in Francia l'anteprima sarà in giapponese sottotitolata in lingua francese. Sotto quindi con Google Translate, tutto il web è ormai impazzito, con i fan di Evangelion pronti ad analizzare ogni singolo fotogramma presente.

Non è l'unica novità presente sul fronte NGE, con l'uscita dell'App di Evangelion dal titolo EVA-EXTRA, biglietto d'accesso per la promozione Operation 0706, evento dedicato all'opera con protagonista Shinji Ikari, Rey Ayanami e Asuka Langley.

Correte quindi a vedere i dieci minuti del film Evangelion 3.0+1.0 e se avete studiato o parlate francese mettete tra i commenti i dialoghi più importanti delle scene presenti nell'anteprima!