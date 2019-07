Evangelion 3.0+1.0: apparsi online alcuni character design dei personaggi

Negli ultimi tempi si è tornati molto a parlare dell'opera di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, prima per le polemiche nate dal nuovo adattamento di Netflix, che ha portato alla rimozione del doppiaggio dalla piattaforma e successivamente per l'anteprima di dieci minuti del nuovo film Evangelion 3.0+1.0.

Gli appassionati di tutto il mondo sono rimasti a lungo in attesa di ricevere nuove notizie riguardanti il lungometraggio e per fortuna nelle ultime settimane siamo entrati in possesso di qualche nuova informazioni. Dopo la bellissima anteprima mostrata in occasione del Japan Expo 2019, sembra che siano apparsi online i character design di alcuni personaggi.

L'utente Twitter, conosciuto come @Spytrue, ha pubblicato, nel post che trovare in calce alla notizia, quattro immagini contenenti i nuovi character design di personaggi come Shinji Ikari e Ritsuko Akagi. Inoltre, potrà sorprendere vedere la stessa Akagi o Maya Ibuki, indossare le nuove tute, ma sembra che, data l'enorme portata dello scontro, dovranno essere tutti pronti a combattere.

Purtroppo non siamo ancora a conoscenza della data di rilascio di Evangelion 3.0+1.0, ma sappiamo che molto probabilmente arriverà nel 2020. Sembra infatti che il quarto film sia apparentemente rimasto nel limbo dello sviluppo per molto tempo e che dallo scorso anno scorso abbia finalmente iniziato a dare il via alla produzione.