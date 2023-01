Evangelion 3.0 + 1.0 arriva in Cina ma è già polemica: la locandina è un plagio?

Il prossimo 20 gennaio debutterà in streaming in Cina l'ultima parte della tetralogia dei Rebuild, Evangelion 3.0 + 1.0, il capolavoro di Hideaki Anno. Tuttavia, sembra proprio che la distribuzione stia per cominciare sotto una cattiva stella visto il polverone mediatico innescata dalla key visual ufficiale.

La locandina promozionale è stata affidata infatti alle cure dell'artista cinese Huang Hai, un nome piuttosto conosciuto nel Paese del Dragone. Si tratta di un'illustrazione che vede l'unità Eva 01 in ginocchio tra le macerie con una mezzaluna alle spalle che sembra trafiggerlo. Un'immagine piuttosto evocativa per la pellicola ma che pare celare fin troppe somiglianze con il lavoro dell'artista francese Nico Delort.

A parte la differenza della composizione, molti utenti hanno fatto notare come alcune parti dei due lavori siano pressoché identici, dai dettagli delle nuvole all'idea della falce di luna. Studio Khara è intervenuta sulla faccenda per chiarire che l'operato di Huang Hai è stato svolto senza alcun coinvolgimento dallo staff del film o da altri dipendenti dell'azienda. Il giorno dopo il poster è stato rimosso seguito da un comunicato che qui segue:

“Ci scusiamo profondamente con Nico Delort e le altre parti associate. Ci scusiamo sinceramente per l'utilizzo delle risorse durante il processo di progettazione senza ottenere il permesso dall'artista specifico e per i controlli interni insufficienti da parte del nostro team, nessuno dei quali avrebbe dovuto essere consentito. Al momento stiamo contattando Nico per scusarci direttamente e offrire un risarcimento.

Desideriamo anche scusarci umilmente con tutti i fan di Evangelion che sono stati turbati dalle nostre azioni. Speriamo che la nostra cattiva gestione della situazione non abbia danneggiato il vostro amore per Evangelion”.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito di polemiche in Cina, avete dato un'occhiata alla censura di Demon Slayer 2 o alla vicenda con la doppiatrice Ai Kawano?