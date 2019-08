Evangelion 3.0 + 1.0: arriva il trailer "2.5" con l'Unità Eva 08γ

Il progetto Evangelion Nuova Edizione Cinematografica sta per giungere a conclusione con il suo quarto e ultimo film. Dopo Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, nel 2020 arriverà nelle sale cinematografiche il quarto lungometraggio, Evangelion 3.0 + 1.0.

Arriva un nuovo trailer per Evangelion 3.0 + 1.0, stavolta intitolato "2.5", e che presenta ancora una volta scorci della conclusione della storia di Shinji Hikari e di Evangelion. In alto alla notizia potete osservare il nuovo teaser trailer della durata di poco più di trenta secondi, dove rivediamo anche Asuka e Rei, ma soprattutto la nuova Unità Eva 08γ.

Evangelion 3.0 + 1.0 sarà il film conclusivo della tetralogia che Hideaki Anno lanciò con il progetto Rebuild Evangelion, dove i primi due film avrebbero fatto da reinterpretazione e sintesi dell'anime Neon Genesis Evangelion mentre gli ultimi due avrebbero incluso un finale inedito.

Evangelion 3.0 + 1.0 debutterà nel giugno 2020, poco prima delle Olimpiadi di Tokyo, con lo Studio Khara a occuparsene insieme a gran parte dello staff che ha lavorato ai precedenti lungometraggi, tra cui non manca il regista Hideaki Anno.