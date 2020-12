Evangelion 3.0+1.0: in arrivo tre nuovi Tamagotchi a tema

Con la prossima uscita di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, il quarto e ultimo capitolo della serie dei film Rebuilt of Evangelion, ci stiamo avvicinando alla conclusione della celebre saga di Hideaki Anno.

L’uscita del film nei cinema giapponesi è fissata per il 23 gennaio 2021 e il doppiaggio dell'ultimo film di Evangelion è terminato, ma se avete paura di sentire la mancanza dell’anime più discusso della storia dell’animazione, non disperate, sono in arrivo dei nuovi Tamagotchi di Evangelion che vi faranno sentire un po’ meno la sua mancanza.

La prima serie di Evangelion Tamagotchi aveva come protagonisti Shinji, Asuka e Rei, nei nuovi Evatchi (questo è il loro nome ufficiale) troveremo come personaggi l’angelo Kaworu, Mari e… Rei. Rei viene riproposta non nella classica versione bianca e blu me nella versione in nero della plugsuit che indossa in Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Come nei modelli originali dei Tamagotchi di Evangelion, sarà possibile crescere dei piccoli Angeli, che inizieremo ad accudire dal feto, che poi si trasformerà in bozzolo e infine diventerà un angelo! Ci saranno più di venti modelli di angeli che rimangono comunque spaventosi nonostante siano in un oggettino così piccolo. Gli Evatchi costeranno 2,530 yen (circa 20 euro) e sarà possibile preordinarli con spedizione prevista a gennaio. Speriamo solo che sarete dei genitori migliori di Gendo!