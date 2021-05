Evangelion 3.0 + 1.0 batte Shin Godzilla: è il film di maggiore successo di Hideaki Anno

Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, ultimo capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion, ha incassato 8,28 miliardi di yen (€63 milioni circa) dopo due mesi di proiezione nelle sale giapponesi, superando così Shin Godzilla e diventando il film di maggiore successo della carriera di Hideaki Anno.

Evangelion 3.0 + 1.0 ha incassato 3,38 miliardi di yen nel corso della prima settimana, registrando il secondo migliore debutto dell'ultimo anno alle spalle del solo Demon Slayer: Mugen Train. La pellicola ha superato gli incassi di Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo nel corso della terza settimana, raggiungendo quota 7 miliardi di yen al termine del primo mese.

Nel corso del mese di aprile gli incassi del film hanno registrato un'importante flessione, passando dai circa 7 miliardi del mese precedente a poco più di 1,2 miliardi, cifra che ha comunque permesso al lungometraggio di diventare l'opera di maggiore successo realizzata da Studio Khara e diretta da Hideaki Anno. Shin Godzilla, il live-action del 2016 del regista giapponese, si era infatti fermato a 8,25 miliardi di yen.

In Italia Evangelion 3.0 + 1.0 non è ancora disponibile, e molto probabilmente non arriverà al cinema. Dynit ha recentemente dichiarato che "c'è interesse nel portare in Italia l'edizione home video", ma le trattative non sono ancora state aperte.