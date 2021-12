Evangelion 3.0 + 1.0, una bellissima Asuka in una bianca plugsuit grazie a Shirogane

Sono passati ormai diversi mesi dal debutto di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film della tetralogia dei Rebuild che ha di fatto chiuso per sempre le gesta di Shinji, Asuka e Rei. Nonostante ciò, i tre piloti continuano restare nel cuore di centinaia di migliaia di appassionati del capolavoro di Hideaki Anno.

Uno dei personaggi più amati in assoluto all'interno del panorama culturale dell'animazione giapponese è proprio lei, Asuka, second children nonché genio indiscusso a bordo dell'unità Evangelion. La sua travagliata storia nella serie originale l'ha resa una beniamina del pubblico, ruolo che si è riconfermato all'interno della tetralogia dei Rebuild of Evangelion.

A tal proposito, recentemente la modella russa Shirogane ha dedicato l'ennesimo cosplay ad Asuka, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta tuttavia il personaggio con l'inedita plugsuit bianca introdotta in Thrice Upon A Time. Dopotutto, il second children è il personaggio che ha reso la cosplayer un'icona del settore, con i suoi oltre 740mila follower su Instagram, grazie soprattutto alla sua straordinaria capacità di emulare con quasi fedeltà assoluta il pilota dello 02.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.