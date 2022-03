Evangelion 3.0+1.0, un nuovo bellissimo artbook per celebrare l'anniversario del film

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è uno di quei rari progetti cinematografici che hanno avuto sia il tempo che il budget per apparire esattamente come i creatori avrebbero voluto. Questa è una cosa rara nel mondo degli anime, ma è il tipo di lusso che ci si può permettere quando si sta dando il tocco finale a un franchise di 26 anni.

Così ora, per celebrare l'anniversario della prima cinematografica di Thrice Upon a Time in Giappone, viene rilasciata un'incredibile collezione di production art per il film. Intitolato Rebuild of Evangelion Genga Collection First Volume (Shin Evangelion Gengashu Jokan in giapponese), il libro di 352 pagine ha il suo più grande fascino nella raccolta di genga, o key animation frame artwork, le illustrazioni realizzate dai migliori artisti dell'animazione giapponese che rappresentano i momenti e le pose più cruciali di una sequenza di animazione.

Il libro, che riproduce i genga in formato A4 (29,7 per 21 centimetri), offre una panoramica del dietro le quinte della realizzazione delle scene di Thrice Upon a Time, dato che include anche diagrammi di layout, artwork pre e post-revisione, e persino un parziale time sheet della produzione dell'animazione.

La densità del materiale artistico esaminato implica che il libro abbia spazio solo per la prima parte del film (la parte Jokan del titolo significa "superiore" o il primo volume di una serie), ma sembra che qui ci sia molto per mantenere l'interesse degli appassionati di illustrazioni e di anime fino all'uscita del prossimo libro.

I pre-ordini per Rebuild of Evangelion Genga Collection First Volume sono aperti ora attraverso la pagina del negozio Evangelion Store su Yahoo! Japan per 4.070 yen (35 dollari), con spedizione prevista per la fine di maggio.

Se nel frattempo non riuscite a stare senza, qui trovate un bellissimo cospaly a tema Evangelion di Asuka e alcune risposte che il papà di Evangelion ha dato sul film.