Evangelion 3.0 + 1.0 è al centro di una polemica, è 'noioso'?

La pellicola Evangelion 3.0 + 1.0 è stata un vero successo, facendo registrare incassi nettamente superiori al film precedente e abbattendo diversi record. Tuttavia, ogni trionfo nasconde qualche ombra e le critiche non sono tardate ad arrivare.

Durante una sessione del programma tenuto dalla rivista specializzata in critica PLANETS, il team guidato dal caporedattore Tsunehiro Uno, ha sostenuto una tesi che in breve tempo ha fatto il giro del mondo divenendo virale. Evangelion: 3.0 + 1.0 ha momenti privi di contenuti, "noiosi".

"È una storia piuttosto personale dello stesso Hideaki Anno. Non credo sia stata pianificata in questa maniera, ma il risultato finale mi induce a interpretarla come un romanzo personale. "Sono contento che Anno-san non sia più depresso", "Sono contento che Evangelion si sia concluso" e "Questo è il motivo per cui Evangelion è un capolavoro", è l'opinione della maggioranza. Ma non vi siete resi conto che state valutando l'intero background piuttosto che il film stesso?".



"Lo stesso è successo con la serie live-action Terrace House, che ha ottenuto enorme popolarità sui social network. Il tragico finale è stato un completo fallimento della direzione, ma questo è stato facilmente superato da un attento controllo delle informazioni. La storia non offriva nulla di interessante! Francamente, Evangelion è un 80 punti su 100. A volte non vi siete annoiati? Agricoltura? Sul serio?".



Nonostante queste pesanti critiche, il filme di Hideaki Anno e dello Studio Khara ha quasi raggiunto i 4 milioni di biglietti venduti e un incasso pari a oltre 6 milioni di Yen, circa 55 milioni di dollari, entro i ventuno giorni dalla premiere giapponese. Ma questi dati sono stati realmente influenzati dall'importante background dell'opera?

Anche Gege Akutami e Kohei Horikoshi sono andati, insieme, a vedere Evangelion 3.0 + 1.0. Ecco due wallpaper di Rei e l'Eva 00 di Evangelion 3.0 + 1.0 perfetti per i vostri smartphone.