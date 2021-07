Evangelion 3.0+1.0 chiude la sua corsa al botteghino dopo 136 giorni: Khara tira le somme

L'account Twitter ufficiale di Evangelion ha ringraziato i fan per l'incredibile supporto ricevuto negli ultimi mesi, affermando che Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ha concluso la sua corsa nelle sale giapponesi dopo ben centotrentasei giorni. Il risultato finale è pari a 6,69 milioni di biglietti venduti, per un incasso di circa 10,22 miliardi di yen (€80 milioni).

Evangelion 3.0+1.0 ha debuttato l'8 marzo in Giappone, incassando circa 800 milioni di yen nel corso del primo weekend. Il film ha proceduto a passo spedito per i tre mesi successivi, raggiungendo quota 3,3 miliardi di yen nel corso della prima settimana, 7 miliardi di yen dopo un mese e ben 10,22 miliardi dopo quattro mesi e mezzo. Siamo lontani dalle cifre di Detective Conan: The Scarlet Bullet (stesso risultato in tre mesi) e Demon Slayer: Mugen Train (52 miliardi di yen in nove mesi), ma si tratta comunque di un record personale per Khara e Hideaki Anno, e di un risultato oggettivamente incredibile.

Evangelion 3.0+1.0 è ora il trentacinquesimo film nella storia del cinema giapponese per incassi al box office, diciottesimo se consideriamo esclusivamente i film anime. Demon Slayer: Mugen Train regna incontrastato in cima alla classifica, con La città incantata e Your Name a completare il podio. Hideaki Anno si è già detto onorato del successo del film, e ha ringraziato più volte i fan per il supporto.

E voi cosa ne pensate? Felici del successo della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il film sarà presto disponibile anche in Italia, con data d'uscita su Prime Video fissata per il mese di agosto.