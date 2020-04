Evangelion 3.0 + 1.0: al via una collaborazione ufficiale con le celebri chitarre Fender

Neon Genesis Evangelion è un franhcise universalmente riconosciuto, un brand talmente famoso che anche al di fuori dal Giappone ha acquisito una rilevante importanza. Vi basti pensare, a tal proposito, al polverone mediatico innalzato dalla distribuzione della serie su Netflix.

Il capolavoro di Hideaki Anno è uno degli anime più iconici di una cultura sempre più popolare e apprezzata in tutto il mondo. Con il tempo, infatti, l'opera è diventata un'icona in patria, al punto tale che oggi Evangelion è un vero e proprio pilastro dell'industria dell'animazione. Tale popolarità, inoltre, vanta di un'importanza economica inopinabile, con alcune delle più peculiari collaborazioni tra il mercato anime e alcune famosissime aziende, come la parternship con Honda Civic.

L'ultima di queste collaborazioni, ad ogni modo, è firmata "Fender", ovvero uno dei marchi più famosi al mondo in merito di costruzione di chitarre, bassi e strumenti inerenti al mondo musicale, nonché beniamini del chitarrista Jimi Hendrix. In occasione della prossima uscita di Evangelion 3.0 + 1.0, recentemente rinviato a data da destinarsi, la compagnia venderà delle Telecaster in edizione limitata a tema Asuka, che potete ammirare nei primi concept in calce alla notizia.

Al momento non si ha alcuna informazione in merito al prezzo e alla data di uscita, a eccezione di un generico "2020". E voi, invece, cosa ne pensate di questa partnership? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.