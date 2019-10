Evangelion 3.0+1.0: il copione ufficiale mostrato in una foto di Hideaki Anno

Mentre si continua a speculare sul significato del titolo dell’ultima pellicola della tetralogia dedicata a Neon Genesis Evangelion, Evangelion 3.0+1.0, il creatore della serie Hideaki Anno fa aumentare l’hype dei fan mostrando loro il suo copione ufficiale.

Sull’account secondario dello Studio Khara, seguito da molti per i suoi numerosi post riguardanti i dietro le quinte del progetto, è stata condivisa una foto del regista con due dei doppiatori princiapli. Nell’immagine vediamo Hideaki Anno tra Megumi Ogata, voce del protagonista Shinji Ikari, e Fumihiko Tachiki che invece interpreta il freddo e calcolatore, nonché padre di Shinji, Gendo Ikari.

Come affermato sul sito Crunchyroll c’era un’altra foto, che potete trovare in fondo alla pagina, ritraente il copione personale del regista. Ricordiamo che la produzione aveva subito uno stop nel 2015, dopo la pubblicazione della terza pellicola del progetto Rebuild of Evangelion, dovuta ad un momento particolarmente difficile dello stesso Anno, che ha dovuto curare anche la regia di Shin Godzilla in quel periodo.

Ripresi i lavori nel 2017, Hideaki Anno, affiancato da uno staff completamente diverso, è stato in grado di presentare al mondo, in anteprima, i primi 10 minuti del film, lo scorso giugno a Parigi. Ricordiamo inoltre che l'uscita di Evangelion 3.0+1.0 è prevista per il 2020 nelle sale giapponesi.