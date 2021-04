Evangelion 3.0 + 1.0: cresce il turismo nei luoghi che hanno ispirato la pellicola

Gli effetti del debutto nelle sale giapponesi di Evangelion 3.0 + 1.0 iniziano a farsi sentire. Se l'uscita del film ha portato a un momentaneo stop di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, di contro ha portato a un'inaspettata crescita nel settore del turismo.

Il portale giapponese AT-S ha infatti pubblicato un articolo sottolineando che la stazione di Tenryu Futamata, che è la fonte d'ispirazione per alcune iconiche scene di Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, è preda dei visitatori, che la considerano ora un luogo di culto.

"La stazione Tenryu Futamata nella città di Hamamatsu, citata come fonte d'ispirazione per la stazione presente nel film diretto da Hideaki Anno uscito a marzo, ha attirato moltissimi fan ogni giorno. All'interno e all'esterno della Prefettura di Shizuoka vi è un 'pellegrinaggio alla terra promessa'. Molti fan prendono il treno unicamente per visitare questa stazione e la compagnia Tenryu Hamanako Railway spera che sia un supporto importante per contrastare le perdite dovute alla pandemia da Covid-19".

"Ogni giorno, più di 170 fan di Neon Genesis Evangelion si recano alla stazione. Quando il treno entra nel cambio di binario radiale, le persone prendono i loro telefoni per scattare delle foto del momento".

"Grazie alla popolarità del film, il numero di partecipanti al tour della città è aumentayo. La domenica del fine settimana del debutto del film si sono presentata 161 persone, dodici volte il numero di persone della settimana prima. Da allora, questo dato sta aumentando sempre di più".

"Le strutture della stazione, compreso il garage a forma di ventaglio, hanno ispirato i modelli dell'ambientazione principale di questo quarto e ultimo film. Un luogo importante in cui il protagonista Shinki Ikari guarisce le sue ferite emotive".

E pensare che c'è ancora chi li considera solamente cartoni. Evangelion è nella Top 10 dei film più visti del 2021 con incassi impressionanti. Ma non solo cose positive, Evangelion è al centro di una polemica.