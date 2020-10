Evangelion 3.0 + 1.0: la data di debutto uscirà il prossimo dicembre?

Sono ormai diversi mesi che Evangelion 3.0 + 1.0 è tornato a far parte del mito dopo che la data di debutto dell'ultima pellicola cinematografica della tetralogia è stata rinviata a causa del Nuovo Coronavirus. Nel frattempo, diverse speculazioni si sono susseguite senza sosta accanto a un'enorme campagna promozionale.

Mentre il franchise si sta rafforzando attraverso grandi collaborazioni con colossi del mercato, tra cui OPPO e l'azienda di cosmetici KATE, l'ultimo lungometraggio dei Rebuild of Evangelion continua a far parlare di sé. Recentemente, infatti, un particolare dettaglio celato all'interno del comunicato rilasciato da Hideaki Anno, in occasione del 25° anniversario della serie, ha avuto modo di far discutere la community dedicata in quanto sembrava confermare una durata complessiva di Evangelion 3.0 + 1.0 di ben 6 ore.

Nonostante Studio Khara abbia in seguito smentito una lunghezza simile, la compagnia non ha ancora sciolto le riserve in merito alla data di debutto del film sul grande schermo. Tuttavia, pare che alcune novità siano destinate ad arrivare intorno al 4 dicembre poiché lo studio ha annunciato il ritorno in sala delle prime tre pellicole nella formula 4D. Che l'azienda rilasci finalmente nei prossimi mesi un nuovo trailer promozionale e l'attesissima data di debutto definitiva? Non ci resta che attendere i primi giorni di dicembre per scoprire le sorti di un film che, alla luce dei fatti, sarà rilasciato nel 2021.

E voi, invece, cosa vi aspettate il 4 dicembre? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.