Evangelion 3.0 + 1.0: la data d'uscita è nuovamente a rischio, ecco cosa sta succedendo

Sembra davvero una soap opera quella di Evangelion 3.0 + 1.0. La distribuzione del film, infatti, continua a navigare in un panorama di incertezza a causa del Covid-19 e, tutt'ora, non è escluso un ennesimo stravolgimento dei piani. Purtroppo, l'emergenza dettata dal virus potrebbe nuovamente compromettere la messa in onda della pellicola.

Solo qualche giorno fa Studio Khara aveva finalmente sciolto le riserve annunciando la nuova data d'uscita al cinema di Evangelion 3.0 + 1.0, ovvero il prossimo 8 marzo in concomitanza con la fine dello stato d'emergenza in diverse prefetture del Giappone. Tuttavia, sembra che per il lungometraggio il peggio non sia ancora finito in quanto il numero di contagi continua a tenere alto il campanellino d'allarme del governo.

Proprio per questo, l'area metropolitana di Tokyo e ben 3 altre prefetture hanno chiesto che lo stato d'emergenza, che vi ricordiamo previsto alla scadenza il 7 marzo, venga ulteriormente prorogato per due ulteriori settimane. Se tale ipotesi venisse confermata, la data d'uscita del film al cinema sarebbe nuovamente compromessa. In attesa di ulteriori informazioni, vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le prossime novità sull'ultimo lungometraggio della tetralogia dei Rebuild.

Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordarvi che la durata di Evangelion 3.0 + 1.0 dovrebbe aggirarsi intorno a 2 ore e 30 minuti. E voi, invece, cosa ne pensate di questa delicata situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.