Evangelion 3.0+1.0, diffuso in rete il nuovo poster promozionale

Possiamo dirlo finalmente con certezza, ma oggi è l'Eva Day, ovvero la giornata nella quale saranno mostrati in anteprima i primi 10 minuti e 40 secondi di Evangelion 3.0+1.0, ultimo film della tetralogia dei Rebuild of Evangelion. Per l'occasione, lo staff del film propone una nuova locandina promozionale.

La campagna promozionale del film sta facendo le cose proprio in grande, aprendo schermi giganti in giro per il mondo al fine di permettere a più zone possibile di assistere su grande schermo alla proiezione dei 10 minuti e 40 secondi più succulenti che esistano. Per l'occasione, lo staff ha rilasciato l'applicazione Eva-Extra per garantire la live anche su smartphone a chi impossibilitato a recarsi presso la proiezione a numero chiuso. L'orario della live, salvo ritardi e imprevisti, dovrebbe essere definita alle 13:15 (ora italiana) stando al fuso orario che ci separa dal Sol Levante.

Mettetevi comodi, dunque, nell'attesa di questi speciali minuti di Evangelion 3.0+1.0 in anteprima mondiale. Inoltre, per l'occasione, è stata mostrata in rete la nuova locandina promozionale del film, che seppur non differisce molto dalla prima key visual resta comunque estremamente criptica, come ormai Hideaki Anno ci ha abitati da tanto tempo a questa parte.

Non ci resta che rimandarvi all'ora di pranzo, quando il web si rivolterà nell'evento più atteso dell'Anime Expo 2019. E voi, invece, cosa ne pensate della locandina? Fateci sapere le vostre opinioni con un commento qua sotto!