Evangelion: 3.0 + 1.0: il doppiaggio della pellicola è cominciato ufficialmente!

Tramite le foto e i video provenienti da una festa tenutasi oggi tra i membri dello Studio Khara, abbiamo avuto l'ufficialità dell'inizio del doppiaggio di Evangelion: 3.0 + 1.0. Eccovi quindi una foto del cast della pellicola riunitosi a cena e un video in cui Hideaki Anno, in una veste insolita, sprona il pubblico dal palco dell'evento.

Evangelion: 3.0 + 1.0 è in assoluto uno dei lungometraggi d'animazione più attesi degli ultimi anni, sia per l'incredibile celebrità della serie originale, Neon Genesis Evangelion, sia per il lunghissimo lasso di tempo che ha separato la pellicola precedente dal suddetto titolo. Infatti, come i fan ben sapranno, sono passati ormai sette anni dall'ultimo capitolo del Rebuild of Evangelion, la tetralogia cinematografica che ha rilanciato il franchise.

Dopo le voci e le novità degli ultimi mesi, con un breve trailer e del mechandise che punterebbe al 2020 come data di uscita probabile, ecco che arrivano le prime notizie ufficiali. Oggi si è svolta la festa per celebrare il nuovo anno dello Studio Khara, e cioè quello che si occupa di Evangelion, e le novità che trapelano sono incoraggianti. Tramite le foto pubblicate sui social, e in particolare da quella di uno striscione pubblicata dallo studio di animazione su Instagram, apprendiamo infatti che l'evento è stata l'occasione per celebrare anche l'inizio del doppiaggio di Evangelion: 3.0 + 1.0, cosa che avvicina sensibilmente un possibile debutto della pellicola.

Come potete vedere nei post Twitter riportati in calce al presente articolo, una delle foto ritrae l'intero cast principale del lungometraggio in posa accanto ad Hideaki Anno, creatore e regista della serie e della tetralogia, mentre un video lo vede addirittura salire sul palco e incitare la folla, cosa che si allontana dal personaggio che ci si immagina guardando la sua opera, così riflessiva e matura, spesso incentrata su tematiche disforiche.

A livello logico è possibile ipotizzare che, dato l'inizio della fase di doppiaggio, le fasi preliminari come sceneggiatura e storyboard siano effettivamente state completate, lasciando forse ancora incompiuta solo la fase di animazione vera e propria.

Che la data di uscita di Evangelion: 3.0 + 1.0 sia davvero fissata per il 2020? O forse il tempo che ci separa dal capitolo conclusivo è ancora più breve?