Evangelion 3.0 + 1.0: la doppiatrice di Shinji Ikari si è ripresa dopo l'operazione

Megumi Ogata è un'attrice, cantante e soprattutto doppiatrice giapponese che nel corso degli anni si è dedicata al ruolo di personaggi storici come Kurama di Yu degli Spettri, Tia Harribel di Bleach e tanti altri. Ma sicuramente uno dei più noti è quello di Shinji Ikari, che ha ripreso nel corso degli ultimi mesi con Evangelion 3.0 + 1.0.

Il protagonista di Neon Genesis Evangelion e del relativo progetto Rebuild of Evangelion ha fatto la sua ultima apparizione con il film attualmente in proiezione in Giappone. Mentre Evangelion 3.0 + 1.0 continua a consolidare i propri incassi nei botteghini, la doppiatrice Megumi Ogata ha vissuto una brutta disavventura. Già da diverso tempo la doppiatrice era infatti costretta alla sedia a rotelle finché non è stata costretta a un ricovero d'urgenza nei giorni scorsi.

Tuttavia Megumi Ogata ora sta bene. Come ha fatto sapere su Twitter, ha subito un'operazione per ernia al disco. Scherzosamente ha detto di essersi risvegliata dall'anestesia come successe a Shinji Ikari in Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. Il dolore si è ridotto e ha fatto anche sapere ai fan che sarà pronta per il concerto che si terrà il 17 aprile.

L'ernia al disco le stava creando problemi già da diversi mesi e a febbraio 2021 mise a conoscenza i fan della situazione e dei trattamenti a cui si stava sottoponendo.