Evangelion 3.0 + 1.0: il film durerà 6 ore? ecco cosa sta succedendo

Il comunicato diffuso da Hideaki Anno qualche giorno fa per l'anniversario del franchise ha dettato molto nervosismo all'interno della community dedicata poiché, ancora una volta, nessuna informazione è stata rilasciata circa la situazione di Evangelion 3.0 + 1.0. Tuttavia, un dettaglio del comunicato ha suscitato molto clamore.

Sin dal rinvio di Evangelion 3.0 + 1.0 lo scorso aprile, Studio Khara non ha più rivelato alcuna novità in merito alla presunta data di debutto del film sul grande schermo. La delicata situazione è stata aggravata dal comunicato diffuso dal regista che ha allegato una particolare numerazione molto simile a quella utilizzata in sede di produzione per evidenziare la durata del film.

A dettare molto stupore, dunque, è stata la presunta lunghezza della pellicola dalla durata di ben 6 ore, come potete notare voi stessi dall'immagine utilizzata in apertura. Ciò ha iniziato ad aprire numerose speculazioni da parte dei fan che hanno teorizzato una suddivisione in due parti dell'ultimo film della tetralogia dei Rebuild di Evangelion. In breve tempo la notizia ha fatto il giro del mondo al punto tale che lo stesso Studio Khara è dovuto intervenire per spiegare la situazione.

Tramite un comunicato ufficiale la compagnia ha voluto specificare che quella numerazione non riguardava esattamente la durata del lungometraggio bensì un malinteso. Ad ogni modo, attualmente non si ha alcuna notizia riguardo la reale durata della pellicola, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le novità in merito all'argomento.