Evangelion 3.0+1.0: il film è stato rimandato per Coronavirus

Stop e rinvii stanno affollando gli annunci giapponesi. Negli scorsi giorni abbiamo assistito infatti a un gran numero di dichiarazioni dove gli anime del periodo primaverile venivano posticipati a data da destinarsi. Purtroppo per i fan, la stessa sorte è toccata anche a Evangelion 3.0+1.0, il cui destino è stato reso noto quest'oggi.

Lo studio Khara ha reso noto via Twitter che Evangelion 3.0+1.0 sarà rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia in corso e che sta affliggendo sempre di più il Giappone, portando all'estensione dello stato d'emergenza. Inizialmente previsto per il 27 giugno 2020, Evangelion 3.0+1.0 adesso non ha più una data, essendo stato rinviato indefinitamente. Maggiori informazioni saranno indubbiamente rivelate una volta calata la pandemia.

In occasione del rinvio è stata anche rivelata una nuova key visual che potete vedere in calce. In questo caso vediamo un tragitto ferroviario ma si nota per la prima volta in piccolo, sotto il logo in basso, la scritta "Thrice upon a time", il cui significato non è ancora conosciuto. Evangelion 3.0+1.0 è il film conclusivo della saga di Neon Genesis Evangelion ed era pertanto un progetto davvero attesissimo da tutto il fandom del titolo. Poche settimane fa, la doppiatrice di Shinji aveva rivelato lo stato del film.