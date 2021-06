Evangelion 3.0 + 1.0: il film nella top 10 dei film anime con maggior incasso di sempre

Sono giornate importanti per il franchise sviluppato da Hideaki Anno che nell'ultimo periodo è tornato a far parlare di sé in tutto il mondo. Non soltanto in Giappone, dove effettivamente l'ultima pellicola sta macinando record e incassi giorno dopo giorno, ma anche in Italia dal momento che i film di Neon Genesis Evangelion sono tornati al cinema.

Qualche settimana fa Studio Khara si è adoperata per l'uscita al cinema di Evangelion 3.0 + 1.01, una versione modificata del film con minimi cambiamenti che ha aiutato gli incassi a crescere nuovamente alle stelle con una percentuale intorno al 960% in più rispetto alla settimana precedente.

Al 27 giugno, dunque, l'ultimo lungometraggio della tetralogia dei rebuild ha incassato ben 73 milioni di euro con più di 6 milioni di biglietti strappati, posizionandosi così nella classifica che conta in Giappone, ovvero al 9° posto tra i film anime più visti di sempre e al 42° totale sempre nel Sol Levante. E la scalata della pellicola non sembra ancora destinata a finire e ha adesso messo sul mirino il capolavoro Ghibli di Miyazaki "Si Alza il Vento".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che avete tempo fino a domani per poter vedere o recuperare sul grande schermo i due film storici di Neon Genesis Evangelion. E voi, invece, vi aspettavate un successo tale per Shin Eva? Fatecelo sapere co un commento qua sotto.