Evangelion 3.0 + 1.0: l'ultimo film uscirà a dicembre? Un leak sembra suggerirlo

Non ha pace Hideaki Anno che, dopo numerosi rinvii, ritardi e chi più ne ha più ne metta, non è ancora riuscito a chiudere i Rebuild con l'uscita di Evangelion 3.0 + 1.0, originariamente previsto a giugno e, successivamente, al 23 gennaio. La domanda sorge dunque spontanea: quando debutterà adesso Shin Eva?

Qualche giorno fa Studio Khara ha confermato l'impossibilità di distribuire serenamente ai cinema Evangelion 3.0 + 1.0 a causa del crescente numero di casi da Covid-19, annunciando di conseguenza l'ennesimo rinvio della pellicola conclusiva della tetralogia. Lo staff non ha ancora rilasciato alcuna data a sostituire quella precedente del 23 gennaio, tuttavia TOHO non ha rimosso la finestra di lancio fissata per un generico 2021.

I cinema hanno ovviamente rimosso i preordini dei biglietti e aggiornato le locandine, tutte ad eccezione di Aeon Cinema che ha soltanto modificato la data di uscita di Evangelion 3.0 + 1.0 al 3 dicembre 2021. Ovviamente, la notizia è girata in rete frettolosamente e attualmente Studio Khara non ha confermato né smentito la data trapelata da Aeon. Il sito del cinema ha già riaggiornato la pagina e rimosso il tutto, tuttavia potete dare un'occhiata alla data in calce alla notizia grazie ad un fan che ha catturato l'immagine prima che venisse modificata.

Vi invitiamo comunque a prendere con le dovute precauzioni queste indiscrezioni finché Khara non rivelerà ufficialmente la data di uscita di Shin Eva. E voi, invece, ritenete il 3 dicembre una data plausibile per la distribuzione della pellicola? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.