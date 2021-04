Evangelion 3.0+1.0 sempre meglio in Giappone: 7,5 miliardi di yen incassati e nuovo record

Evangelion 3.0 + 1.0 continua a dominare il botteghino giapponese, con il quinto weekend di fila in prima posizione e un nuovo record ufficiale per l'incasso in IMAX, pari a 81 milioni di yen (€620.000 circa) solo nel corso del primo giorno nei cinema. Toho ha ufficializzato i numeri poche ore fa, confermando anche che il totale è pari a 7,5 miliardi di yen.

Nello specifico, Evangelion 3.0 + 1.0 ha incassato un totale di 7,43 miliardi di yen (€57 milioni circa) in cinque settimane, strappando ben 4,84 milioni di biglietti. Nell'ultimo weekend la pellicola ha registrato incassi pari a 265 milioni di yen (€2 milioni circa), meno dei 350 milioni della settimana scorsa, ma comunque sufficienti per mantenere la prima posizione al box office.

Tra gli altri partecipanti alla festa ci sono il live-action Signal: The Movie, ora in seconda posizione dopo un debutto al quarto posto, Monster Hunter di Paul W. S. Anderson, sempre in terza posizione dopo tre settimane, e Demon Slayer: Mugen Train, ormai in Top 5 da ben sei mesi. Il film di Demon Slayer in particolare è tornato brevemente in seconda posizione la scorsa settimana, per poi riscivolare in quarta nell'ultimo weekend. Dopo ventisei settimane nelle sale, si tratta di un risultato eccezionale.

Tornando a Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima fatica di Khara è ora la più prolifica della serie sia in patria che a livello internazionale, visto che i guadagni totali in Giappone hanno già superato quanto fatto da Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo a livello globale. Con il Covid in corso, si tratta di un risultato decisamente impressionante.

In Italia per il momento non sono ancora state condivise informazioni sulla release, ma a questo punto è più probabile che la pellicola arrivi in edizione home video piuttosto che nelle sale. Khara oltretutto ha da poco rilasciato un documentario sulla creazione del film, quindi la possibilità di un bundle con pellicola e documentario sembra la scelta più plausibile.