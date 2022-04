Evangelion 3.0+1.0: Hideaki Anno conferma che Mari non è ispirata a sua moglie

Durante le celebrazioni per l'anniversario di Evangelion: 3.0+1.0 di cui troviamo anche un artbook, il regista Hideaki Anno e Amazon Prime Video, il servizio di streaming che ha diffuso globalmente il film, si sono uniti per un live stream in cui il creatore ha risposto alle domande dei fan.

Molte di queste risposte sono state trascritte su Twitter da Studio Khara, dando un'idea del film e della produzione intorno al popolare franchise. Una delle domande che i fan si sono posti è se la moglie di Anno, l'autrice Moyoco Anno (Sugar Sugar Rune, Hataraki Man), sia stata l'ispirazione per Mari Illustrious Makinami.

La teoria è popolare nelle comunità dei fan di Neon Genesis Evangelion, poiché i fan hanno interpretato il salvataggio di Shinji da parte di Mari nella conclusione di Rebuild of Evangelion come un riflesso di Moyoco che salva Anno dalla sua depressione grazie al suo amore per lui. Come in passato, Anno ha negato direttamente la somiglianza tra sua moglie e Mari, affermando che "questa teoria non è altro che la supposizione e la speculazione di una manciata di persone".

Il comunicato completo scrive: "Abbiamo visto vari articoli, video, ecc. che affermano che Mari è stata ispirata dalla moglie di Anno, ma questo non è altro che la supposizione e la speculazione di una manciata di persone. All'epoca della produzione, questo sarebbe stato impossibile. La personalità di Mari (così come quella di Asuka e altre) è stata creata dalla mano del regista Kazuya Tsurumaki [piuttosto che da Anno].

È divertente per il pubblico interpretare i personaggi e le storie come vuole, ed Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è un parco giochi per la speculazione intellettuale dei fan. Detto questo, è triste vedere il personale e le loro famiglie essere denigrati con supposizioni infondate, quindi negheremo chiaramente che questo sia il caso".

Questa non è la prima volta che il pettegolezzo viene sfatato, poiché Moyoco Anno si è già dichiarata contraria, chiedendo alla gente di fare ricerche sulla sua vita prima di confrontarla con un personaggio di fantasia. Tsurumaki ha anche parlato del suo sviluppo di Mari nelle interviste, spiegando che "è un po' distante dalla serietà di Evangelion, che penso sia ciò che lo fa sembrare più simile a FLCL". Quando più tardi gli fu chiesto cosa pensasse della diffusione di questi "fatti" da parte di persone esterne alla produzione, Hideaki Anno rispose semplicemente: "Penso che sia fastidioso."

Di recente il regista ha parlato del futuro di Neon Genesis Evangelion, fornendo tante altre informazioni inedite sulla serie, sui film, sui personaggi e su ciò che ne pensava.