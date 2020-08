Evangelion 3.0 + 1.0: Hideaki Anno introduce una nuova unità, ecco a voi l'Eva mk.10

Proprio quando il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0 sembrava finalmente realtà, dopo anni e anni di sofferente attesa, una pandemia ha costretto il rinvio del film a data da destinarsi. Ad ogni modo, anche quest'anno, Hideaki Anno non ha smesso come da abitudine di stuzzicare l'intera community legata al franchise con misteriosi dettagli.

Anche se i lavori per Evangelion 3.0 + 1.0 sembrano ormai definitivamente conclusi, Studio Khara non ha ancora rilasciato alcuna data ufficiale per il debutto della pellicola conclusiva della tetralogia dei Rebuild of Evangelion. Tuttavia, il regista non è rimasto con le mani in tasca, continuando a distanza a supportare il progetto attraverso indiscrezioni e indizi. L'ultimo dei quali, giunto in occasione del Bonbori Matsuri di Kamakura, che preannuncia l'entrata in scena di una nuova unità.

Per chi non lo sapesse, infatti, Anno partecipa ogni anno all'evento sopracitato con una propria lanterna in cui inserisce un'illustrazione originale. Lo sketch allegato quest'anno, tuttavia, coglie di sorpresa gli appassionati in quanto presenta silenziosamente l'Eva mark 10. A tal proposito, è interessante notare la comparsa nuovamente del sotto-titolo "Thrice Upon a Time", magari in riferimento allo storico romanzo di fantascienza di James P. Hogan incentrato sui viaggi nel tempo.

Che ci sia un collegamento tra il romanzo e il film? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.