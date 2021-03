Evangelion 3.0 + 1.0: gli incassi del film hanno superato del 150% quelli del precedente

C'erano davvero tante aspettative per Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima pellicola che avrebbe finalmente concluso una tetralogia dalla produzione travagliata e risposto alle tante domande rimaste in sospeso. Hideaki Anno e lo Studio Khara hanno infatti rilasciato un film che pare aver soddisfatto il pubblico.

In onore degli ottimi risultati riscossi dal film al botteghino, lo staff ha rilasciato una nuova immagine promozionale di Evangelion 3.0 + 1.0 con tutti i personaggi principali del franchise. In solo una settimana, dunque, Shin Eva ha racimolato qualcosa come 3,38 miliardi di yen (26 milioni di euro al cambio attuale), cifra cresciuta vertiginosamente con la seconda settimana di distribuzione.

Ad oggi, infatti, il lungometraggio ha messo in cassaforte ben 4.934.996.800 yen, o 38 milioni di euro, numeri destinati ulteriormente a salire nel corso delle prossime settimane poiché dal prossimo 27 marzo 1 milione di spettatori avrà diritto ad un poster esclusivo. Gli incassi della pellicola hanno superato quelli di Evangelion 3.0 nello stesso periodo di un abbondante 148% di fatturato, senza considerare che il pubblico accorso in sala è stato superiore al precedente film del 136%. In attesa di conoscere come e quando Shin Eva approderà anche in Italia, vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito al futuro del film.

