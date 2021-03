Evangelion 3.0 + 1.0: inizia il countdown, i primi 12 minuti del film arrivano su YouTube

Dopo anni di attesa, speculazioni e una montagna di rinvii, Evangelion 3.0 + 1.0 ha finalmente una data d'uscita, e a quanto pare non dovrebbe slittare ulteriormente a causa del possibile stato d'emergenza. Il film debutterà nei cinema giapponesi l'8 marzo, e a partire dalla mezzanotte del giorno stesso i primi 12 minuti saranno visibili su YouTube.

La preview mostrata sarà un'estensione di quella pubblicata nel 2019, e durerà esattamente dodici minuti e dieci secondi. Khara ha accettato sia per ragioni promozionali che per onorare l'accordo con Amazon prime Video, che in Giappone pubblicherà i primi tre film della tetralogia rispettivamente il 5, 6, e 7 marzo. Allo scoccare della mezzanotte (ore 16:00 del 7 marzo in Italia) sarà quindi visibile l'anteprima del film.

Tra ieri e oggi avevano iniziato a girare alcune voci inerenti il presunto rinvio di Evangelion 3.0+1.0, ma ora sembra che la situazione si sia stabilizzata. Il governo giapponese ha deciso di rimuovere lo stato d'emergenza da sei prefetture, e considerando che Khara ha deciso di pubblicare l'anteprima, non dovrebbero esserci rinvii in programma.

Per chi non fosse ferrato sull'argomento, ricordiamo che il Rebuild of Evangelion è il nome dato alla tetralogia di film composta da Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 e dall'anticipatissimo 3.0+1.0, scritti e diretti da Hideaki Anno. Il nuovo e ultimo film della saga dovrebbe darà alla storia una nuova conclusione, completamente diversa da quella mostrata nel film The End of Evangelion.