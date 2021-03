Evangelion 3.0 + 1.0: Khara annuncia azioni legali contro le uscite illegali del film

Più un'opera è importante e più sarà vittima di fenomeni di pirateria. Evangelion 3.0 + 1.0, pellicola conclusiva della tetralogia dei Rebuild, ha atteso 8 anni prima di mostrarsi al pubblico, parte dei quali che hanno tuttavia colto la palla al balzo per ricaricare illegalmente il lungometraggio.

Anche se il film sta riscuotendo un ottimo incasso al botteghino, nonostante il rischio di una nuova ondata del Covid-19, era quasi scontato che presto o tardi Shin Eva sarebbe finito nell'occhio del ciclone. Diversi utenti hanno infatti segnalato che grosse porzioni dei dialoghi del film sono stati resi disponibili su vari siti così come intere riprese della pellicola direttamente dal cinema in forma amatoriale.

Ovviamente Studio Khara non è rimasta con le mani in tasca e, attraverso un comunicato diramato poche ora fa, ha comunicato di essere al corrente della situazione e che stanno rintracciando con le autorità tutti i caricamenti illegali del film. Attualmente, è purtroppo davvero semplice rintracciare anche la clip finale di Evangelion 3.0 + 1.0, vi suggeriamo dunque di non cadere nelle tentazioni e attendere eventuali novità per un possibile approdo del lungometraggio anche in Italia.

Ma a proposito della produzione del film, vi siete mai chiesti come ha fatto Studio Khara a non andare in bancarotta dopo 8 anni? E voi, invece, cosa ne pensate di questa spiacevole situazione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.