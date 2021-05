Evangelion 3.0+1.0, Khara premia i fan: poster di Asuka e Rei in regalo agli spettatori!

Le celebrazioni per il grande successo di Evangelion 3.0 + 1.0 non sono ancora terminate, e a quanto pare i ragazzi di Studio Khara hanno trovato un ottimo modo per aumentare le vendite di biglietti del cinema. A partire da sabato 15 maggio, infatti, tutti gli spettatori riceveranno un miniposter A4 (21x29 cm) dedicato a due dei personaggi più amati, Asuka e Rei.

In calce potete dare un'occhiata all'annuncio di Khara e al campione del miniposter, realizzato dal direttore delle animazioni Atsushi Nishigori. La parte di Asuka è ben visibile e contiene l'autografo della doppiatrice di Yuko Miyamura e un messaggio di ringraziamento. La parte di Rei invece è ancora oscurata, e sarà mostrata a ridosso del weekend. L'autografo della doppiatrice Megumi Hayashibara comunque è ben visibile.

Nel comunicato di Studio Khara è specificato che in totale ci saranno un milione di miniposter disponibili e che non saranno effettuate ristampe. Inoltre, nonostante la distribuzione parta dal 15 maggio, molti cinema giapponesi saranno chiusi a causa del prolungamento dello stato di emergenza indetto dal governo nazionale, e di conseguenza molte sale potrebbero ancora avere miniposter disponibili dopo la riapertura del 31 maggio.

Evangelion 3.0 + 1.0 ha incassato l'equivalente di €63 milioni in poco meno di due mesi, e Khara spera di poter dare un'ultima spinta al film prima della fine della proiezione. La pellicola al momento è al secondo posto al box office giapponese, sotto Detective Conan: The Scarlet Bullet.