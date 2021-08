Evangelion 3.0 + 1.0: il legame con le altre serie, perché sono diverse?

Proprio così, dopo una lunga attesa finalmente Evangelion 3.0 + 1.0 è davvero arrivato e tutti gli appassionati della saga hanno infine potuto conoscere il finale delle gesta di Shinji, Asuka e Rei iniziate con la tetralogia dei Rebuild of Evangelion.

Com'era prevedibile, con la visione del film approdato su Amazon Prime Video tante domande hanno infine ricevuto una risposta ma tante altre ancora si sono invece spalancate per gli spettatori. Una cosa è tuttavia stata finalmente chiarita e specificata da Hideaki Anno, una delle domande che più di tutte meritavano una risposta, ovvero per quale motivo tutte le serie di Evangelion, dalla serie tv degli anni '90, al manga e ai film, sono così diverse tra loro?

Vi ricordiamo che quanto segue è ricco di spoiler che potrebbero compromettere la visione del film. La risposta principale nega sin da subito l'ipotesi finora data per certa, la teoria del loop, che è stata infine smentita categoricamente proprio da un dialogo del lungometraggio. A spiegare tutto ciò è Kaworu Nagisa, il vero ago della bilancia, colui da cui tutto cambia. Il cosiddetto "fifht children" rivela infatti di essere sostanzialmente immortale, un individuo il cui nome è stato scritto nel Libro della Vita e che, pertanto, muore e rinasce in continuazione. Di conseguenza, Shinji, Asuka Shikinami e Rei non sono altro che individui diversi rispetto a quelli che conosciamo nella serie originale o nel manga, protagonisti diversi di una storia e di una realtà appartenente a ciascuno dei cicli di morte e rinascita di Kaworu. Ciclo che il fifth ha contribuito a cambiare scrivendo nel Libro della Vita anche il nome dell'uomo che più di tutti, ad ogni rinascita, voleva sempre rincontrare: Shinji Ikari.

Evangelion è una storia che si ripete, sì, ma in maniera diversa e solo per gli occhi di Kaworu Nagisa. E voi, invece, avete chiarito in questo modo questo dubbio? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.